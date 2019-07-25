20 متسابقا يسعون لكسر الرقم القياسي في سباق الحسين

عمان – الغد – ينطلق عند الساعة (9) صباح يوم غد الجمعة سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان في منطقة تل الرمان – جرش – بمشاركة (20) متسابقا يسعون إلى تحقيق حلمهم منذ (12) عاما، وكسر رقم المتسابق اللبناني روجيه فغالي، الذي حققه في سباق العام (2007) والبالغ زمنه 1.48.76 دقيقة.

سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان يجسد عبق الماضي وألق الحاضر للمكانة المرموقة التي يحظى بها عند محبي سباقات الهضبات، وقد سمي السباق بسباق الحسين تخليدا لذكرى المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وكان أول سباقات تل الرمان انطلق العام ( 1953)، وذلك عندما افتتح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال حلبة تل الرمان، كما شارك كمتسابق في هذا السباق، وشارك في اول سباق لتسلق المرتفعات العام 1956، واستمرت مشاركات جلالته حتى العام (1996)، وقد حل أولا بزمن 1.57.28 دقيقة.

التحدي الكبير للمتسابقين المشاركين في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان يتمحور حول كسر رقم المتسابق، حيث يعد خاتشيك شاديان صاحب لقب السباق 4 مرات أعوام (2015 و2016 و2017 و 2018)، ويتطلع شاديان إلى تحقيق لقب السباق للمرة الخامسة على التوالي، وكسر الرقم القياسي.

والجدير ذكره في هذا السياق أن اللبناني روجيه فغالي لم يستطع عامي (2013 و2014) كسر الرقم المسجل بإسمه خلال مشاركته في السباق، ولم يستطع شقيقه عبده فغالي من كسر الرقم القياسي خلال مشاركته في السباق أعوام (2008، 2009، 2010، 2011)، وكذلك الحال بالنسبة للمتسابق السوري فادي حمادة في العام (2012).

ومن المنتظر أن يدخل على خط المنافسة حسام سالم وغيث وريكات وإيهاب الشرفا ورائد دهشان ووائل مصطفى وغيرهم من المتسابقين على خط المنافسة.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل (15) نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الثانية والثالثة، ويبلغ طول المسار (3000) مترا والبداية ( 203) مترا، والنهاية (446) مترا وفرق الارتفاع (243) مترا ويبلغ مستوى التدرج (8%).

المشاركون في السباق

خاتشيك شاديان على متن سيارة فانديمين اف 3 كوزوث، وائل مصطفى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، فراس الزعبي على متن سيارة سوبارو امبريزا، حسام سالم على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو غلاديتر، إيهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، رائد دهشان على متن سيارة ايفو 9، سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو 7 ، أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، خليل محيسن على متن سيارة بي ام دبليو ام 3 ، سند الزعبي على متن سيارة بروتون ويرا، شاكر جويحان على متن سيارة تويوتا كورولا، محمد صبيحات على متن سيارة سيارة سوبارو امبريزا، عاصم عارف على متن سيارة رينو كليو،عبد شيكاخوا على متن سيارة فونيكس جو، أحمد جانخوت على متن سيارة غولف دبليو في، عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محمود أبو عبيد على متن سيارة مرسيدس ايه 190.