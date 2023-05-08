20 مشاركة أردنية بمسابقة كتارا للقصة القصيرة في قطر

أعلنت المؤسسةُ العامَّة القطرية للحي الثقافي كتارا، أنَّ عدد المشاركات في مسابقة كتارا للقصّة القصيرة 2023، وصل إلى 563 مشاركة تمثل 21 دولة، من بينها 17 دولة عربية.

ويشارك الأردن في هذه المسابقة بنحو 20 مشاركة، ضمن المشاركات التي تلقتها اللجنة المنظمة على مستوى بلاد الشام والعراق التي بلغ عددها 157 مشاركة.

وبحسب بيان للمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” اليوم الاثنين، بلغَ عددُ مشاركات الذكور 371، فيما بلغ عدد مشاركات الإناث 192 مشاركة.

وتصدّرت مشاركات مصر والسودان بعدد 220 مشاركةً، تلتهما بلاد الشام والعراق بنحو 157 مشاركة، وحلت في المرتبة الثالثة مشاركات المغرب العربي بعدد 134 مشاركة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشاركات الخليج العربي بنحو 48 مشاركة، بينما وصلت المشاركات من دول غير عربية إلى نحو 4 مشاركات.

وكانت “كتارا” أطلقت مسابقة القصة القصيرة في مطلع شهر رمضان المُبارك، وأغلق باب المشاركات بنهاية الشهر ذاته، ومن المقرر إعلان النتائج خلال شهر تموز المقبل.

وقالَ مدير عام المؤسَّسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي إنَّ جائزة كتارا للقصة القصيرة تشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عامٍ، ويظهر ذلك جليًا في تزايد عددِ المشاركات من مُختلف دول العالم.

وأشارَ إلى أنَّ المسابقة اختارت هذا العام موضوع “الاستدامة البيئية”، وذلك لمواكبة معرض إكسبو العالمي للبستنة الذي تستضيفُه الدوحة على مدى 179 يومًا، خلال الفترة من 2 تشرين الأول وحتى 28 آذار المقبلين، ويهتم بشكل رئيسي بتنمية الوعي البيئي والاستدامة.