20 مليون دولار دعم أميركي مرتقب للمملكة

سماح بيبرس

عمان – توقع مصدر مطلع إعلان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية usaid الأسبوع الحالي تقديم دعم بحجم 20 مليون دولار كمنحة لدعم صندوق الحساب المشترك MDA الذي كانت الحكومة قد أطلقته مؤخرا والذي يهدف إلى دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة التي خلفها فيروس كورونا.

ويأتي هذا الدعم الذي سيقدم إلى صندوق المعونة الوطنية بالإضافة إلى دعم تقدمه المملكة المتحدة ممثل بالوكالة البريطانية للتنمية الدولية بحجم 6 ملايين دولار، ليكون هذا الدعم المشترك أول دعم يدخل في حساب الصندوق. فيما ستعلن المؤسسة الاسبانية للتعاون الانمائي الدولي عن التزامها بتقديم الدعم للصندوق.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعلنت عن تأسيس هذا الصندوق آذار(مارس)، بهدف تقديم منح مباشرة لقطاع التنمية والحماية الاجتماعية في المملكة. وتوقعت أن يساهم في الصندوق جهات ودول مانحة رئيسية ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأشارت الى أنّ هذا الصندوق يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحشد الدعم من الدول والجهات المانحة لمساعدة الحكومة في جهودها لمكافحة انتشار وباء كورونا والقضاء عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية مع الأردن وبقيمة 3ر340 مليون دولار.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للسنة المالية 2019، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للسنة المالية الماضية حوالي 08ر1 مليار دولار.

وتوزعت الاتفاقيات، على اتفاقية تحسين جودة القطاع الاجتماعي بقيمة حوالي8ر263 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب، وسياسات النوع الاجتماعي. كما شمل توقيع اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة حوالي 5ر43 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في المجالات والقطاعات التالية: سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني.