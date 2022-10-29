20 مليون دولار واردات النفط العراقي للأردن الشهر الحالي

رهام زيدان



عمان- أكدت بيانات أولية أصدرتها شركة “سومو” النفطية العراقية أن قيمة صادراتها إلى المملكة بلغت 20 مليون دولار مقابل 310 آلاف برميل منذ بداية الشهر الحالي.

وأشارت البيانات نفسها إلى أن معدل سعر بيع البرميل بلغ نحو 78.7 دولار.

إلى ذلك، بلغت قيمة واردات الشركة للأردن في أول 20 يوم من الشهر الماضي نحو 11 مليون دولار، إذ بلغ معدل التصدير خلال هذه الفترة وفقا لهذه البيانات 5 آلاف برميل يوميا ، حيث بلغ اجمالي الكمية المصدرة نحو 150.5 ألف برميل.

وبلغ المعدل الأولي لسعر البيع نحو 73.8 دولار للبرميل بحسب نفس البيانات، التي أشارت إلى أن مجمل سعر البيع العالمي للشركة 88.8 دولار تقريبا حيث يبع العراق نفطه للأردن بأقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ يرتبط البلدان بمذكرة يقوم الجانب الأردني بموجبها بشراء النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل يومياً ± (15) % على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد.

واستأنف الجانب العراقي تحميل النفط المورد للمملكة بعد انتهاءه من إجراءات لوجستية أواخر أيلول(سبتمبر) الماضي بعد تغيير موقع التحميل ، إذ تم البدأ بالتحميل للموقع الجديد من (مستودع كركوك الحديث) بدلاً من موقع (محطة الصينية/ بيجي)، فيما قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في ذلك الوقت إنها توصلت مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) لتفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام والموقعة بتاريخ 28/1/2021 وتمتد حتى 31/12/2022، وذلك لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، بلغت كلفة الطاقة المستوردة العام الماضي 1.8 مليار دينار تقريبا، من 1.3 مليار عام 2020 بزيادة نسبتها

38.5 %، لتشكل هذه الكلفة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 4 % العام الذي سبقه.

وبلغ مجموع الطاقة المستوردة خلال 5 سنوات نحو 24.7 مليون طن، في وقت بلغ فيه مجموع مستوردات العام الماضي 4309 أطنان، مقارنة مع 4389 طنا بانخفاض نسبته 1.8 %، وشكل النفط الخام نحو 40.8 % من مستوردات العام الماضي، تلاه الديزل بنسبة 21.2 %، ثم البنزين 20.8 %، ثم الغاز البترولي المسال 8.7 % والفحم الحجري 7 %، فيما لن تتعدى مستوردات الكاز العام الماضي 0.5 %.