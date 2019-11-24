20 مليون يورو منحة ألمانية لتمويل برنامج التعليم والتدريب المهني في الأردن

عمان – وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاحد اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل المرحلة الأولى من برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن كريستيان شاوب، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور لبيب الخضرا، نيابة عن الجهة المنفذة، والمديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو شاهدا على الاتفاقية. ويهدف المشروع إلى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، ويركز المشروع على التعليم والتدريب من خلال التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص بهدف زيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان: إن جامعة الحسين بن عبدالله التقنية ستقوم بإدارة المشروع وتنفيذه، وستكون بمثابة “محرك التغيير” في إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني، كما سيتم اعتماد هذه البرامج في إطار الاعتمادات الوطنية وكذلك وكالات الاعتماد الدولية (مثل الاعتماد الألماني).

وبحسب البيان فإنه من المقرر ان يتم بناء كلية للتدريب الفني لجامعة الحسين التقنية في عمان، وسيصار إلى توفير كافة المعدات والتجهيزات اللازمة لها، وستتولى جامعة الحسين التقنية إدارة اثنين من مراكز التدريب المهني التابعة لمؤسسة التدريب المهني في مدينة إربد للنهوض بمستوى البرامج، وذلك من خلال عملية إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية مع توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، كما سيتم إدراج مزيد من معاهد التدريب المهني في المراحل القادمة، بعد التحقق من نجاح المرحلة الأولى لتغطي مناطق المملكة كافة.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر المملكة حكومة وشعبا للجمهورية الألمانية على دعمها المتواصل لقطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها من القطاعات ذات الاولوية. وأشاد الوزير الربضي بالحكومة الألمانية على تقديمها دعماً اضافيا للمملكة، مؤكدا ان ألمانيا تعد من أهم شركاء الاردن في العملية التنموية والاصلاحية.

من جهتها، اكدت السفيرة الألمانية في عمان بيرجيتا سيفكر- ايبرله، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مبدية استعداد بلادها للاستمرار بدعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية.- (بترا)

20 مليون يورو منحة ألمانية لتمويل برنامج التعليم والتدريب المهني في الأردن