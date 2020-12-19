20 نائبا يشكلون كتلة “العدالة” والصقور رئيسا لها

عمان-الغد- أعلن 20 نائبا خلال اجتماع عقد بدار مجلس النواب اليوم السبت عن تشكيل كتلة العدالة النيابية.

وقالت الكتلة، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تشكيل المكتب الدائم لـ”العدالة النيابية”، فيما تم اختيار النائب مجحم الصقور رئيسا لها، والنواب محمد الشطناوي نائبا للرئيس، و الدكتور زهير السعيديين مقررا، و الدكتور احمد عشا ناطقا إعلاميا، و راشد الشوحة ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.

وأضافت أنه تم مناقشة رؤى واهداف و برامج الكتلة و رسم خط سير الكتلة ضمن برامج واضحة و خطط عمل مستقبلية و التي من اهدافها النهوض بأداء المجلس و تعزيز الدور الرقابي و التشريعي للمجلس و تحقيق المصلحة الوطنية العليا .

كما تم التطرق خلال الاجتماع الى خطاب العرش السامي الذي رسم خارطة العمل للسلطات الرقابية و التشريعية و القضائية للمرحلة القادمة وترك اثرا طيبا في نفوس النواب و شد أزرهم و رفع عزائمهم ما يعزز بدوره تحقيق الاهداف الوطنية و الافضل للوطن و المواطنين .

و بحثت الكتلة الاستحقاقات المحلية للمرحلة المقبلة المتمثلة بالثقة على الحكومة ومشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021.

وتضم الكتلة بالإضافة إلى الصقور و الشطناوي و السعيديين و عشا و الشوحة ، كلاً من النواب: نواش القواقزة و يحيى عبيدات و ضرار الداوود و محمد الجرادات و خالد الشلول و الدكتور خير ابو صعيليك و سليمان ابو يحيى و دينا البشير و عمر العياصرة و زيد العتوم و الدكتور نصار القيسي و اسلام الطباشات و حسين الحراسيس و صالح ابو تايه و محمد العبابنة .