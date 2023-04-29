20 % نسبة الاقتراع في انتخابات “باب عمان” حتى الواحدة ظهرا

صابرين الطعيمات- جرش- بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات بلدية باب عمان في محافظة جرش حتى الساعة الواحدة ظهرا 20% وعدد الناخبين الذين مارسوا حقهم الدستوري لغاية الآن 1889 ناخبا وناخبة في كافة مراكز الاقتراع الموزعة على مناطق البلدية الأربع، علما أن النسبة ترتفع بشكل مناسب، وفق رؤساء اللجان العاملة بالانتخابات.

وتسير عملية الاقتراع بكل يسر وسهولة دون أي معيقات، كما تعمل أنظمة الربط الإلكتروني بكفاءة عالية دون أي أعطال أو خلل.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإنه يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخبين وناخبات، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل الحالي، وذلك بعد أن أبلغت وزارة الإدارة المحلية الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

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