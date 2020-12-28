20 وفاة و1802 إصابة جديدة بكورونا

عمان -الغد – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3778 حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الإثنين، سُجِّلت 1802 حالة إصابة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 289,748 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 21,909 حالات.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (741) في محافظة العاصمة عمّان.

– (448) في محافظة إربد، منها (64) في الرمثا.

– (133) في محافظة الزرقاء.

– (91) في محافظة البلقاء.

– (81) في محافظة المفرق.

– (72) في محافظة الكرك.

– (55) في محافظة مأدبا.

– (52) في محافظة جرش.

– (49) في محافظة عجلون.

– (39) في محافظة العقبة.

– (21) في محافظة معان.

– (20) في محافظة الطفيلة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (101) حالة، فيما غادرت (125) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (807) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (733) بنسبة إشغال (17%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (252) بنسبة إشغال (28%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (14%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2547) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (264,061) حالة.

– تمّ إجراء (21,124) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,104,457) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (8.53%).