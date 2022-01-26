20.1 % ارتفاع الصادرات الوطنية و24.2 % ارتفاع المستوردات

عمان-الغد- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 قد بلغت 5997.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 18.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 ما مقداره 5447.0 مليون دينار بارتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 550.2 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 بارتفاع نسبته 3.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 13821.6 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 بارتفاع نسبته 24.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 7824.4 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 بنسبة 29.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.4 % خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 13.9 %، والأسمدة بنسبة 97.1 %، والبوتاس الخام بنسبة 27.0 %، والفوسفات الخام بنسبة 44.6 %، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 9.1 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 1.5 %. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 34.8 %، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 26.1 %، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 539.9 %، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 17.8 %، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 11.0 %، والحبوب بنسبة 17.9 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.0 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 28.3 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 33.8 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 34.6 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 33.2 % ومن ضمنها الهند بنسبة 54.7 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 29.8 % ومن ضمنها هولندا بنسبة 11.3 %. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 49.5 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 50.7 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 22.7 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 13.7 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.7 % ومن ضمنها المانيا بنسبة 6.3 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 1.8 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.4 %.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 598.9 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني عام 2021 مقابل 432.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 38.6 %. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الأزوتية او الكيماوية من 74.1 مليون دينار في شهر تشرين الثاني 2020 إلى 156.8 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ %111.6، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 45.2 مليون دينار في شهر تشرين الثاني عام 2021 مقارنة مع 22.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2020 بارتفاع بلغ 105.5 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 25.4 مليون دينار في شهر تشرين الثاني عام 2020 إلى 35.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 37.8 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات من 9.8 مليون دينار في شهر تشرين الثاني عام 2020 إلى 18.3 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 86.7 %.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الفيول اويل، والألمنيوم ومصنوعاته، والألبسة وتوابعها من المصنرات، والآلات والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضار، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاته، ومحضرات الحبوب، والحديد الصب، ومنتجات المطاحن، والتبغ، والسجاد، ومحضرات الخضر. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 74.6 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تشرين الثاني عام 2021 مقارنة بما نسبته 58.5 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 51.8 %، والورق ومصنوعاته بنسبة 37.6 %، والحيوانات الحية بنسبة 39.7 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 6.9 % في شهر تشرين الثاني عام 2021.