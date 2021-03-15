200 ألف دولار استثمار من صندوق الريادة لشركة “أبجد”

عمان- الغد- قدم الصندوق الأردني للريادة، أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، استثمارًا مباشرًا بقيمة 200.000 دولار أميركي (أكثر من 141.000 دينار أردني) في شركة “أبجد” المعنية بالترويج والتسويق للكتب العربية الرقمية.

ويأتي هذا الاستثمار الذي تم ضخه في شهر شباط (فبراير) 2021، كجزء من استراتيجية الصندوق المتمثلة بدعم 150-200 شركة ابتكارية محلية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر (الصناديق الاستثمارية)، وتدريب ورفع كفاءات 600 رائد أعمال ومؤسسة صغيرة ومتوسطة لتأهيلهم للاستثمار.

ومنذ إطلاقها العام 2012، حققت شركة “أبجد” جميع معايير الصندوق الأردني للريادة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، فهي من الشركات الرقمية المبتكرة التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانيات النمو العالية.

وتعمل “أبجد”، من خلال مكتبتها الإلكترونية الضخمة، على إثراء عقول الأجيال، كما تسهم في فتح سوق جديد لعالم النشر العربي بتحويل العناوين إلى كتب رقمية، يسهل الوصول إليها من قبل 168 مليون قارئ عربي.

وتضم “أبجد” حتى اليوم 50 ناشرًا عربيًا متعاقدين رسميًا مع المنصة، وأكثر من 250.000 مستخدم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، “انتقاء أصحاب الابتكار الرقمي بمجالاته كافة، ودعمهم بتمويل ينمو بأعمالهم ويساعدهم على الازدهار هو جزء متأصل من رسالتنا المتمثلة في تقليص الفجوات الاستثمارية والتمويلية للشركات الناشئة والقائمة، وبناء بيئة ملائمة ومحفزة لريادة الأعمال المحلية”.

وأضاف “واخترنا اليوم الاستثمار في شركة “أبجد” -المنصة الحائزة والمرشحة للعديد من الجوائز المرموقة محليًا وإقليميًا- لنسهم في تعزيز الأثر الذي تتركه في المجتمع، ونجعل من القائمين عليها مصدر إلهام لغيرهم من رواد الأعمال الأردنيين الطموحين”.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الأردني للريادة تم تسجيله كشركة مساهمة أردنية خاصة، ويهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن والارتقاء بها، من خلال تسهيل إنشاء صناديق استثمار جديدة تخدم المنظومة البيئية، والقيام باستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والموجهة نحو التصدير، والقابلة للتطوير، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين قدرات رواد الأعمال الأردنيين وفرق الشركات الناشئة، من خلال التدريب وبناء القدرات وبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال المستهدفة.