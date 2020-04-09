200 ألف دولار من كوريا الجنوبية للأردن لمكافحة كورونا

عمان-الغد- قررت حكومة جمهورية كوريا (الجنوبية) تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي إلى الأردن لمساعدة المملكة في جهودها في منع انتشار فيروس الكورونا.

وقال سفير جمهورية كوريا لدى المملكة لي جي وان إن “حكومة جمهورية كوريا تقدر جهود المملكة الاستباقية والمنظمة لمحاربة الفيروس تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.وتمر كوريا كذلك بأوقات صعبة في مكافحة كوفيد-19 وعلى الرغم من استمرارها في معركتها مع الفيروس فقد قررت دعم الأردن نظرا للأهمية الكبيرة التي تراها كوريا في علاقات الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، واتمنى أن تساهم هذه البادرة الرمزية من الحكومة والشعب الكوري في مساعدة الحكومة الأردنية والشعب الأردني في الانتصار قريبا على هذه الأزمة غير المسبوقة”.

ووفق السفير”تركز الاستراتيجية الكورية في الاستجابة للكورونا على الكشف المبكر والعلاج باستخدام قدراتها التشخيصية مع الحفاظ على الانفتاح والشفافية على المستويين المحلي والدولي. وقد أجرت الحكومة الكورية عددا كبيرا جدا من الفحوصات على الحالات المشتبه بها وجميع من خالطهم منذ المراحل الأولى لانتشار العدوى، ويشكل هذا اسلوبا فعالا بنسبة كبيرة للحد سريعا من انتشار الفيروس”.

وأضاف السفير لي أن”كوريا ستشارك بفاعلية في جهود المجتمع الدولي في الاستجابة وخاصة في مشاركة خبرتها مع الأردن.”