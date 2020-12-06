200 ألف دينار لأعمال طريق وادي الطواحين

عجلون – خصص مجلس محافظة عجلون 200 الف دينار لإنشاء عبارات صندوقية على طريق وادي الطواحين الذي يربط مدينة عجلون بكفرنجة.

وقال رئيس المجلس عمر المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، إن المبلغ تم تخصيصه من موازنة 2021 تلبية لمطالب المواطنين المتكررة ومرتادي هذا الطريق الحيوي الذي يشهد تجمعات للأمطار خلال فصل الشتاء والذي عادة ما يشهد ارتفاعا بمنسوب المياه ما يشكل خطرا على السلامة العامة.

وأكد المومني حرص المجلس على اعطاء الاولوية للمشاريع التي تهدف لتطوير الخدمات والبنى التحتية في المحافظة وفقا لاحتياجات كل منطقة.