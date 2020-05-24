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200 عينة سلبية لمخالطين لطبيب إربد

منذ 15 دقيقة

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إربد- قال مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور محمد بني ياسين، إن نتائج 200 عينة سحبت من الملاصقين والمراجعين ومن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والادارية المخالطة لطبيب في المستشفى اعلنت اصابته الجمعة قبل الماضية بفيروس كورونا جاءت سلبية.

واوضح الدكتور بني ياسين في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، بأن المرضى الذين كشف عليهم الطبيب وعالجهم اثناء فترة عمله جاءت هي الاخرى سلبية، مشيرا الى انه ما زال عدد محدود من العينات لمخالطين لمخالطي الطبيب لا تتجاوز عشر عينات لم تظهر نتائجها رسميا، مرجحا ان تكون هي الاخرى سلبية قياسا على نتائج الملاصقين والمخالطين المباشرين.

يشار الى ان الطبيب تعافى من الاصابة، واظهرت نتائج العينة الثانية التي ظهرت نتيجتها الاحد الماضي انها سلبية.

وعلى ضوء هذه النتائج كان محافظ اربد/ رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية ازمة كورونا في اربد رضوان العتوم، قرر رفع العزل عن عدد من البنايات والمنازل في المحافظة خلال الايام القليلة الماضية، كان اخرها رفع العزل امس السبت عن منزل في البويضة بعد ظهور نتائج عينات جمعت من مخالطين لمصاب كان قد خالط سائق الخناصري.-(بترا)

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