200 مليون دولار قرض من البنك الدولي

عمان- وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 20 آذار (مارس) الحالي على صرف القرض الميسر المقرر لمشروع “الشباب والتكنولوجيا في الأردن” والبالغ 200 مليون دولار.

والقرض، وفق البنك الدولي، هو قرض منح للأردن ضمن البرنامج العالمي للتمويل الميسر GCFF الذي كان قد أطلقه في نيسان (ابريل) 2016، وهو عبارة عن تمويل مختلط مكوّن من منحة قدرها 36.9 مليون دولار، وجزء لا يشمل شروطاً ميسّرةً بمبلغ 163.1 مليون دولار.

ويمتد الجزء غير الميسّر من القرض لأجل ثابت لمدة 35 عاماً، بما في ذلك فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف السنة.

وسيعمل المشروع على تحسين فرص الدخل الممكنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الطلب، ودعم إمدادات التكنولوجيا للشباب المهرة.

وكان البنك أشار في وقت سابق إلى أن هذا المشروع سيدعم الاقتصاد الرقمي الأردني.