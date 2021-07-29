2000 شخص يتلقون لقاح كورونا في جرش يوميا

صابرين الطعيمات

جرش – أكد مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان أن عدد المواطنين الذين يتلقون التطعيم ضد فيروس كورونا يوميا لا يقل عن 2000 مواطن، يتم تطعيمهم في المراكز المعتمدة في محافظة جرش وهي مستشفى جرش الحكومي ومركز صحي جرش الشامل ومركز صحي الرازي ومركز صحي قضاء برما .

وأكد أنه مديرية الصحة قامت بإفتتاح مركز التطعيم في مركز صحي برما نظرا لبعد المسافة من قضاء برما لمركز المحافظة وحرصا على راحة المواطنين وضمان تلقيهم المطعوم بوقت وجهد أقل من تحمل تكاليف الذهاب إلى مراكز التطعيم المعتمدة في جرش .

وأضاف ان المطعوم متوفر والكوادر الصحية مدربة ومجهزة للتطعيم وفي حال شهدت مراكز التطعيم إزدحاما يتم تمديد ساعات الدوام لخدمة المواطنين .

وبين الطحان أن الفرق الصحية التي تعمل منذ بداية الجائحة في محافظة جرش قد أجرت ما يزيد عن 260 الف فحص كورونا من بداية الجائحة لغاية الأن وما زالت الفرق تعمل بالميدان على مدار الساعة حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

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