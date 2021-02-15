2000 لاجىء سوري سجلوا للحصول على لقاح كورونا

نادين النمري

عمان- بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين سجلوا للحصول على لقاح كوفيد-19 عبر المنصة الوطنية من مخيم الزعتري نحو 2000 لاجىء منهم 1200 سيحصلون على اللقاح بناءً على فئتهم العمرية والأمراض المزمنة التي لديهم، أما الـ 800 المتبقين فسيحصلون على المطعوم في الجولة الثانية للمطاعيم، وفقا الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محمد حواري.

وقال حواري لـ”الغد” إن الحكومة الأردنية أدرجت اللاجئين مع بداية الحملة الوطنية للقاح حيث تم إدراج اللاجئين ضمن الحملة وخطة الاستجابة لفايروس كورونا، لافتا الى أنه منذ ذلك الحين تلقى 164 لاجئاً اللقاح من أهل مخيم الزعتري منهم 52 تلقوا اللقاح اليوم في المركز المخصص لذلك داخل مخيم الزعتري والتابع لوزارة الصحة الأردنية.

وقال حواري نحن فخورين كون الأردن أول دولة في العالم تمنح اللاجئين اللقاح اذ تمت معاملتهم كالمواطنين في الحصول على اللقاح وأيضا اول دولة في العالم يكون لديها مركز لقاح داخل مخيم للاجئين.