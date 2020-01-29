2019 عام تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي-تتجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على نحو متسارع لتشهد الإطلاق التجاري الموسع لتقنية الجيل الخامس، وقد حققت إريكسون إنجازات هامة في هذا المجال بالتعاون مع كبار مزودي خدمات الاتصال لتحويل تقنية الجيل الخامس إلى حقيقة واقعة.

وكانت إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا قد أعلنت خلال العام 2019، عن توقيع 7 اتفاقيات تجارية خاصة بتقنية الجيل الخامس مع العديد من المشغلين عبر المنطقة: اتصالات الإمارات، أوريدوو قطر، شركة الاتصالات السعودية، زين البحرين، بتلكو البحرين، إم تي إن أفريقيا الجنوبية وموبايلي.

كما تم عن توقيع 78 اتفاقية تجارية أو عقود خاصة بتقنية الجيل الخامس مع العديد من المشغلين الرائدين، منهم 24 شبكة حية حول العالم، تشكل الشركات من الشرق الأوسط وأفريقيا %29 منها. عززت إريكسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ريادتها في مجال تقنية الجيل الخامس العام 2019، وذلك عبر نشر شبكات الجيل الخامس وتحسين قدرات شبكات عملائنا من المزودين على مستوى الجيلين الرابع والخامس.

ومع زيادة انتشار التطبيقات التي تتطلب وقت استجابة منخفض مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز في قطاع الاتصال، تعتبر إريكسون رائدة في تقديم حلول تهدف لتمكين شبكات اليوم من التطور بسلاسة إلى الجيل التالي من الشبكات.

ومن المتوقع أيضا، أن تحدث مزايا تقنية الجيل الخامس كالسرعات الفائقة، ووقت الاستجابة المنخفض، والموثوقية التامة تغييرا جذريا في عالم الاتصال، ويعتبر الاستعداد من قبل مزودو الخدمات، للاستفادة من هذه المزايا ضرورة ملحة حاليا. في الواقع، يتوقع مزودو الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا بالإيرادات يقدر من 15.18 مليار دولار أمريكي إلى 45.91 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030 بشرط تكييف نماذج أعمالهم لابتكار الخدمات وتقديمها على نحو سواء.

ومع إطلاق شبكة تقنية الجيل الخامس التجارية المتمركزة حول المستهلكين والاشخاص الذين يبقون على اتصال دائم، ستشهد المرحلة التالية من إطلاق تقنية الجيل الخامس، تسارعا في رقمنة الشركات مع مزيد من التنقل والمرونة والموثوقية والأمان – ما يرتقي بإنترنت الأشياء والتطبيقات الصناعية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.