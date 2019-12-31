2019 يشهد ولادة أول حقيبة وزارية تعنى بالاقتصاد الرقمي والريادة

إبراهيم المبيضين

عمان – كان العام 2019 عاما محوريا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال، حيث شهد هذا العام ولادة اول حقيبة تحمل اسم ” وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة” في التعديل الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي جرى بداية شهر ايار ” مايو” الماضي لتحل هذه الوزارة محل “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” المشرفة على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وواصلت ”وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة” في العام 2019 العمل على دعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي، والعمل على تسهيل وتطوير منظومة ريادة الاعمال في المملكة، من خلال العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور اساسية هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بأن الهدف لم يكن تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، وإنما توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.

واكد الغرايبة اهمية ريادة الاعمال ودعم الشركات الناشئة في الاردن، مشيرا الى ان رياديي الاردن والرياديات اثبتوا تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقدرتهم على تحقيق النجاحات رغم التحديات التي تواجههم.

واكد إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى المساهمة في بناء المنصات الرقمية، والمنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي حقق الشباب الأردني إنجازات نوعية فيها.

وقال الوزير ان الوزارة ستعمل على ايجاد اطار تنظيمي يسهل اعمال الشركات الناشئة ووصلها الى الاسواق والمستثمرين، لافتا الى ان الحكومة ومن خلال مؤسسات ووزارات مختلفة ستدرس المرحلة المقبلة تعديل انظمة او تعليمات او اجراءات او قوانين تمس ريادة الاعمال.

ولفت الغرايبة الى أن الوزارة استقبلت في الاشهر الاخيرة من العام 2019 مقترحات من القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال يتضمن تحسين او تعديل اجراءات وتعليمات وبنود في قوانين يمكن ان تسهم في تسهيل ودعم ريادة الأعمال في المملكة، منها اجراءات او تعليمات او بنود في قوانين تتبع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات.

وفي هذا الاطار قال الوزير بأن الوزارة عملت في العام 2019 على اطلاق شبكة المستثمرين المغتربين والتي تهدف الى تشبيك الشركات الاردنية الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي مع المستثمرين في دول الامارات ، حيث تم عقد الملتقى لمرتين : اللقاء الاول من الملتقى عقد في عمان في شهر 8 الماضي برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز جمع 15 شركة للدخول في شراكات استراتيجية وتقديم الدعم المالي والتقني لها، واما اللقاء الثاني عقد في دبي بداية تشرين الثاني والذي جمع 20 شركة من رواد الاعمال في الاردن متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

واضاف بأنه لضمان استمرار المبادرة تم إعداد خطط عمل تعتمد على استخدام المنصة التفاعلية Startup Gate بين المستثمرين المغتربين ورياديي الأعمال الأردنيين وإشراكهم في جلسات تشبيك تقام سنوياً.

واشار الغرايبة الى ان الوزارة عملت على تنفيذ برنامج السوق الاميركي 2019 بهدف ربط شركات التكنولوجيا الاردنية بعلاقات ثنائية مع شركات في الولايات المتحدة الاميركية لتأمين الاستثمارات واقامة شراكات تجارية وتم اختيار 25 شركة ناشئة اردنية للمشاركة في البرنامج ، وبرنامج السوق البريطاني والذي تم تنفيذه في السوق الاوروبي من خلال ” يو كييه تيك هب” وتم اختيار 25 شركة ناشئة اردنية للمشاركة فيه.

وقال ان الوزارة شاركت في البعثة التجارية للولايات المتحدة الاميركية والخاصة بتحفيز الصادارت لقطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني والتي نظمتها غرفة التجارة الاميركية وبدعم من برنامج التنافسية الاردني وشارك في البعثة شركات أردنية من قطاع التكنولوجيا حيث تمكنت الشركات من الاطلاع على الفرص المتوافرة في السوق الاميركية، كما جرى دعم مشاركة 30 شركة ريادية لعقد لقاءات مع مثلي القطاع المصرفي في العراق.

وقال بأن الوزارة عملت على دعم مشاركة 14 شركة ريادية في مؤتمر لندن والذي عقد مطلع العام الحالي 2019 وتمكنت الشركات من عرض مشاريعها الريادية امام كبار المستثمرين ويتم حاليا متابعة التنسيق لاجتماعات لاحقة لمتابعة الفرص الاستثمارية، كما جرى عقد مؤتمر المشرق والذي ركز على اهم الممكنات لتطوير ريادة الاعمال في الاردن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد، واتاحة التشبيك بين الرياديين والمستثمرين حيث تم استقطاب 20 صندوق استثماري للتعرف على الشركات، واشار الغرايبة الى انه تم ايضا في العام 2019 تشبيك 6 شركات اردنية مع شركات قطرية.

وقال ان العام 2019 شهد ايضا عقد منتدى الأعمال الأردني السنغافوري في شهر حزيران الماضي على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى سنغافورة، بمشاركة العشرات من الشركات في البلدين، حيث أجرى القطاع الخاص الأردني الذي ضم 25 شركة أردنية لقاءات مع العديد من الشركات السنغافورية، نتج عنها افتتاح مكتب لـــ BIGO/IMO في الأردن.

وعلى صعيد الاستثمار قال الغرايبة ان جهود الوزارة اثمرت عن افتتاح مكتب لشركة البريد الاسترالية في الاردن، مع تواصل جهود لاستقطاب شركة ” جونبير” العالمية لتفتتح مكتبا لها في الاردن.

وفي محور الحكومة الالكترونية قال الوزير بأن الوزارة عملت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة على اعادة هندسة الاجراءات لـ 100 خدمة حكومية.

واشار الى ان برنامج الحكومة الالكترونية تضمن في العام 2019 اطلاق 130 خدمة الكترونية مكتملة ومتصلة في مختلف المؤسسات والوزارات، وتطوير منصة الدردشة الذكية ” التشات بوت” لستة خدمات حكومية كمرحلة اولى وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فيما سيجري تعميم التجربة على خدمات حكومية اخرى في مراحل لاحقة.

وقال الوزير بان الوزارة عملت في العام 2019 على اطلاق مؤشر خدمة رضى المواطنين ” قيم تجربتك” ليتيح للمستخدمين تقييم الخدمات الالكترونية اثناء التنفيذ او بعد الانتهاء من تقديم الخدمة، كما تابعت الوزارة مشروع تطوير ادارة الهوية الرقمية.

وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات، قال الوزير بان الإرادة الملكية السامية صدرت في العام 2019 بالموافقة على قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019، وجرى اقرار السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، كما تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2018.

واشار الى الوزارة بالتعاون مع المعنيين انتهت في 2019 من صوغ قانون حماية البيانات الشخصية وتم رفعه الى مجلس الوزراء للسير بالإجراءات المرعية بهدف إقراره.

وقال الغرايبة الى ان العام 2019 شهد ايضا تشكيل لجنة وطنية معنية بالذكاء الاصطناعي، لإعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.