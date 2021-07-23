2036 أضحية تم ذبحها خلال حملة “أضحيتك طاعة لربك”

عمان-الغد- بلغ عدد الأضاحي التي تم ذبحها خلال حملة أضحيتك طاعة لربك التي اطلقتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين الأردنيين، 2036 أضحية، سيتم توزيعها على الأسر العفيفة في مناطق جيوب الفقر في المملكة من خلال فروع النقابة في كافة المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وعلى العائلات في فلسطين (الضفة وغزة).

وقال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية الدكتور بشار الطراونة، إن الحملة تساهم في التخفيف عن ابناء المجتمع المحلي والوقوف الى جانبهم في الظروف الصعبة وتقديم المساعدة لهم، وادخال الفرح والسرور على قلوبهم، ومساندة الفقراء والمحتاجين سعيا لتنمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى منتسبي النقابة والمجتمع المحلي.

وأشار الى أن الحملة تعتبر إحدى نشاطات النقابة التي تستند إلى مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجه النقابة حرصا منها على خدمة أعضاء النقابة وأبناء المجتمع.

وتقدم الدكتور الطراونة بالشكر والتقدير لكافة المتبرعين من أبناء المجتمع للحملة، لافتا الى ان ذلك يؤكد مبدأ المسؤولية المجتمعية والتلاحم والتعاضد مع الأسر العفيفة في الأردن.