206 مستثمرين يحصلون على الجنسية الأردنية

عمان- قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، ان عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من تاريخ 2 تشرين الاول عام 2019، ولغاية تاريخه بلغ 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة، فيما لا يزال هناك 30 طلبا قيد الدراسة.

وذكر بيان للهيئة اليوم الاثنين، ان حجم الاستثمارات الممنوحة كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار اردني، ما يعادل 1,221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا. واكد حرتوقة أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر كمشروع قائم بحجم استثمار يصل إلى 854 مليون دينار، ومن خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بلغ عدد المستثمرين 5 بحجم استثمار يصل إلى 12 مليون، بينما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم كان عبارة عن مستثمر واحد بحجم استثمار يصل إلى مليون دينار أردني. وأضاف ان الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية، و سانت كيتس آند نيفيس.

وبين أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

بترا