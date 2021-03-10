2063 ميجاوات إجمالي الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية 2020

عمان – الغد – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان الاستطاعات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الماضي، بلغت 2063 ميجاوات، تغطي نحو 20 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.

واكدت في تصريح صحفي أمس، ان مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية العام 2030 ستبلغ ما نسبته 31 %، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز1 % في العام 2014، وان هذه النسب تتواءم والهدف المنشود في استراتيجية الطاقة (2020-2030)، لافتة الى ان هذه الاستطاعات تشمل مشاريع توليد الكهرباء لغايات تغطية استهلاك المشتركين ومشاريع الاستثمار في بيع الكهرباء المولدة لشركات الكهرباء.

واشارت الى ان مجموع أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها وربطها على الشبكة حتى نهاية العام 2020 لغايات تغطية استهلاك المشتركين في مختلف القطاعات (منازل وجامعات ودور عبادة ومؤسسات مختلفة في القطاعين العام والخاص)، بلغ ما يزيد على 24400 نظام، باستطاعة اجمالية حوالي 723 ميجاوات باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

وقالت إن نسبة الاستطاعة المركبة لمشاريع صافي القياس والعبور، بلغت حوالي 35 % من إجمالي الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة مع نهاية العام 2020.

وبحسب الوزيرة زواتي بلغ إجمالي الاستطاعة المركبة لمشاريع توليد الكهرباء لغايات الاستثمار في بيع الكهرباء المولدة لشركات الكهرباء، وعددها31 مشروعا، حوالي 1338 ميجاوات، تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص بإسلوب العروض المباشرة إضافة إلى بعض المشاريع المملوكة للحكومة والممولة من خلال المنح.

وقالت ان عدد انظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها وربطها على الشبكة العام 2020 تؤكد أهمية المسار الذي اختطته وزارة الطاقة بتوزيع هذه المشاريع على اكبر عدد من المستفيدين من خلال المضي قدما بمنح التراخيص اللازمة للمشاريع ما دون 1 ميجاوات والتي تغطي احتياجات الصناعات ودور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والفنادق والمزارع والمنازل وغيرها.

واكدت زواتي ان الوزارة ملتزمة بإنتاج مشاريع شركات الطاقة المتجددة الملتزم بها والمتعاقد عليها، وخصصت 100 ميجاواط للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط.

وأشارت الى ان الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، بتقديم الدعم المباشر للمواطنين لامتلاك أنظمة خلايا شمسية مولدة للكهرباء، لسد احتياجاتهم من الطاقة وتركيب سخانات شمسية مدعومة، تقلل استهلاك الكهرباء وتخفيض قيم فواتيرها.

وبهذا الخصوص قالت ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تواصل من خلال المبادرة التي اطلقها (فلس الريف) في الوزارة، تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والاسر العفيفة وعددها نحو 100 الف اسرة بواقع 5000 اسرة سنويا.