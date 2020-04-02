21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله – أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، غالبيتها لعمال فلسطينيين قادمين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام الـ1948، ومخالطين لهم، ما يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين إلى 155 إصابة.

وأوضح الشخرة في الايجاز الصحفي اليوم الخميس بمدينة رام الله حول تطورات فيروس “كورونا” في فلسطين، أن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من محافظة القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل. وبين أن الاصابات تركزت في بلدات وقرى قطنة، وشقبا، وبيت لقيا، والطيرة، والجديرة، وخربثا المصباح.

وحذر الشخرة من أننا مقبلون على كارثة حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم بالحجر المنزلي، داعيا جميع المواطنين الفلسطينيين إلى البقاء في منازلهم والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.(بترا)