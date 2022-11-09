21 % انخفاض طلبات رخص “العمل الإشعاعي والنووي”

رهام زيدان



عمان- انخفض عدد طلبات الحصول على رخص في مجال العمل الإشعاعي والنووي الشهر الماضي بنسبة 21 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فقد بلغ عدد هذه الطلبات في شهر أيلول (سبتمبر) 231 طلبا تم قبولها جميعها مقارنة مع 291 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما كان عدد هذه الطلبات 318 طلبا في الشهر السابق آب(أغسطس) من العام الحالي.

واشتملت هذه الطلبات على 136 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة منها 55 رخصة شخصية و60 طلبا لتصاريح استيراد وتصدير وعبور إضافة إلى 21 رخصة مؤسسية، كما اشتملت هذه التصاريح على 95 طلبا لتجديد رخص أو تصاريح منها 61 طلبا لرخص شخصية و34 طلبا لرخص وتصاريح مؤسسات.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد توزعت الطلبات المقدمة للهيئة ما بين 124 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة منها 63 طلبا شخصيا و41 طلبا لتصاريح استيراد وتصدير وعبور و 20 رخصة مؤسسية، إلى جانب 167 طلبا لتجديد رخص وتصاريح منها 95 رخصة شخصية و72 رخصة لمؤسسات.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للهيئة الشهر الماضي بلغ 858 طلبا تم قبول 850 منها ورفضت الباقية لعدم مطابقتها في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمشتقات النفطية، والمصادر الطبيعية إلى جانب العمل الإشعاعي والنووي.

وتشمل مهام الهيئة في هذا القطاع مجالات الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والمؤسسات الصناعية ومناولة المصادر الإشعاعية وإنتاج النظائر المشعة والوقاية الإشعاعية في المنشآت النووية والمراقبة البيئية والإشعاعية وتحليل العينات والخرائط الإشعاعية والرقابة الإشعاعية على المنافذ الحدودية.

وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.