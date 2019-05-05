21 شهيدا في غزة بحصيلة جديدة

غزة– استشهد 21 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، ودُمّرت عدد من المنازل والمنشآت التجارية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة صباح السبت.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد: عماد محمد نصير (22 عامًا) وخالد محمد أبو قليق (25 عامًا) من شمالي القطاع، وفلسطين صالح أبو عرار (37 عامًا) وجنينها “عبد الله” داخل أحشائها، والطفلة صبا محمود أبو عرار (14 شهرًا) من شرقي غزة، ومحمود صبحي عيسى (26 عامًا) وفوزي عب الحميد بوادي (24 عامًا) من المحافظة الوسطى، جراء العدوان أمس السبت.

أما اليوم، فأعلنت الصحة عن استشهاد بلال محمد البنا، وعبدالله أبو العطا بقصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة، والشهيد حامد أحمد عبد الخضري (34 عامًا) والذي ارتقى بقصف مركبة كان يستقلها وسط مدينة غزة. بينما استشهد محمد عبدالنبي أبو عرمانة (٣٠ عاما) ومحمود سمير أبو عرمانة (٢٧عاما) بقصف في البريج وسط قطاع غزة، والمواطن علي عبدالجواد (٥١ عامًا) ,المواطن موسى حسين معمر (24 عامًا) جراء استهداف إسرائيلي وسط رفح.

وفي مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت منزلا قرب الجامعة الأمريكية شمالي قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء وهم:

1. الشهيد عبدالله عبدالرحيم المدهون (22 عامًا)

2. الشهيد فادي راغب بدران (31 عامًا)

3. الشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) (33 عامًا)

4. الشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور استشهد في أحشاء والدته أماني

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد رضيعة جراء الاستهداف الإسرائيلي لأحد الأبراج شمال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن 146 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

أما المكتب الإعلامي الحكومة في غزة فأحصى أكثر من 150 غارة إسرائيلية استهدفت نحو 200 معلم مدني في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان أن القصف استهدف بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحالًا تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضٍ ودفيئات زراعية.

وذكر الاحتلال قصف ودمّر سبع بنايات سكنية، واستهدف أربعة منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ، وقصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.

وأشار إلى قصف قوات الاحتلال ثلاث ورش حدادة وخراطة في حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح.

وبيّن أن قوات الاحتلال دمّرت ثلاث مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية قصفتها.

واستهدف القصف أيضًا ٢١ موقع تدريب، وأكثر من ١٧ نقطة رصد للمقاومة، بالإضافة إلى سيارة و”تكتك” ودراجة نارية بشكل مباشر، وفق الإحصائية.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي إلى تضرر عشرات السيارات التي تعود للمواطنين وأربع سيارات خدمات صحية، وعدد من المدارس، والجامعات، واستهداف أكثر من 30 أرض زراعية وتضرر عشرات الدفيئات.

وأكد تضرر مئات منازل المواطنين وتهشيم زجاجها جراء القصف.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المقاومة أطلقت 430 صاروخًا على أهداف إسرائيلية منذ صباح أمس، فيما قصفت قواته نحو 200 هدف بغزة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط نحو 180 صاروخًا أُطلقت من القطاع على أهداف إسرائيلية خلال اللية الماضية، بينما هاجم جيش الاحتلال 60 هدفًا بالقطاع. -صفا