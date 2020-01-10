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21 مليون دينار حجم التداولات الأسبوعية في بورصة عمان

منذ 59 دقيقة
مستثمرون يراقبون اسعار الاسهم في بورصة عمان - (تصوير: اسامه الرفاعي)

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عمان – الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1ر0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1825 نقطة .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 2ر4 مليون دينار مقارنة مع 6ر4 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 9ر20 مليون دينار مقارنة مع 2ر18مليون دينار للأسبوع السابق .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 4ر18 مليون سهم نفذت من خلال 9099 صفقة .

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