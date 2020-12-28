21 نائباً يطالبون الحكومة بتمديد إعفاءات الأراضي والعقارات

عمان – الغد- طالبت مذكرة نيابية موقعة من (21) نائباً وتبناها النائب الدكتور هايل عياش، بتمديد فترة الإعفاء الممنوحة للمواطنين، والتي تتضمن تخفيض 50 % من رسوم تسجيل الأراضي والعقارات والشقق.

ودعت المذكرة، التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، اليوم الأثنين، إلى مخاطبة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، من أجل تمديد فترة الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي وعوائد التنظيم والمعارف المفروضة على العام الحالي والأعوام السابقة، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت المذكرة أن هذا القرار سيسهم في تشجيع حركة الإنشاءات والعقار وتحفيز سوق العقار والإسكان.

يُشار إلى أن فترة التمديد، التي يستفيد منها المواطنين، تنتهي بـ31 كانون الأول الحالي.

ووقع على المذكرة النواب: هايل عياش، حسين الحراسيس، خالد أبو حسان، عمر العياصرة، أحمد الخلايلة، عبد الحليم الحمود، علي الغزاوي، رائد سميرات، نصار الحيصة، عمر الزيود، زيد العتوم، مجحم الصقور، خير أبو صعيليك، سلامة البلوي، دينا البشير، عائشة الحسنات، عمر النبر، زهير السعايدة، محمد الغويري، زهير سعيدين، وأسامة القوابعة.