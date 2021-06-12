21 % نمو مبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط

إبراهيم المبيضين

عمّان- مع تحسن الحالة الوبائية في عدد كبير من دول العالم وما رافقها من تخفيف للإجراءات والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، أظهر تقرير عالمي حديث بإن سوق الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا نمت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ مبيعاتها 93.1 مليون هاتف ذكي.

وذكر التقرير – الذي أصدرته مؤسسة ” اي دي سي” البحثية العالمية – بإن سوق الهواتف الذكية في مناطق الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا نمت مع تخفيف القيود على الحركة التجارية في عدد من دول العالم، مع إقبال الناس على اقتناء هذه الأجهزة للاتصال عبر الإنترنت.

وذكر التقرير بان مبيعات أجهزة الهواتف الذكية سجلت قرابة 93.1 مليون جهاز في الربع الأول من العام الحالي، لتستحوذ شركة ” سامسونغ” العالمية على ثلث هذه المبيعات.

وقال التقرير بإن مبيعات الهواتف الذكية ومع تسجيلها هذا المستوى تكون فد نمت بمقدار 16.2 مليون وحدة، وبنسبة تصل إلى 21 %، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 76.9 مليون وحدة.

ولا يوجد تعريف موحد متفق عليه للهاتف الذكي “Smartphone” حول العالم بين الشركات المصنعة للهواتف، غير أن عاملين في القطاع يعرفونه بأنه الهاتف الذي يتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج إلى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الاتصالات المتقدمة كالجيل الثالث.

إلى ذلك ذكرت البيانات الواردة في التقرير العالمي أن شركة “سامسونغ” احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأكثر مبيعا في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وأوروبا في الربع الأول من العام الحالي، حيث استحوذت الشركة على حصة تصل إلى 33 % من مبيعات السوق عندما شحنت وباعت حوالي 31 مليون وحدة.

وأشار التقرير إلى أن شركة شياومي الصينية جاءت في المرتبة الثانية في مؤشر مبيعات الهواتف الذكية إلى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا عندما شحنت وباعت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 14.4 مليون وحدة بنسبة بلغت

15.4 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن شركة ابل شحنت وباعت في أسواق الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 13.3 مليون وحدة بنسبة بلغت 14.3 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية إلى هذه الأسواق.