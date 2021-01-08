21 وفاة و1092 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد – سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 21 وفاة و (1092) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (405) في محافظة العاصمة عمّان.

– (346) في محافظة إربد، منها (22) في الرمثا.

– (83) في محافظة الزرقاء.

– (59) في محافظة البلقاء.

– (47) في محافظة المفرق.

– (44) في محافظة جرش.

– (33) في محافظة الطفيلة.

– (27) في محافظة العقبة.

– (16) في محافظة عجلون.

– (14) في محافظة معان.

– (9) في محافظة مأدبا.

– (9) في محافظة الكرك.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (305,163) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (15,781) حالة.

– سُجّلت (21) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3989) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (104) حالات.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (558) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (474) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (222) بنسبة إشغال (23%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (101) بنسبة إشغال (11%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1050) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (285,393) حالة.

– تمّ إجراء (24,350) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,370,292) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.48%).