21 وفاة و12379 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سُجل في الأردن 21 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و12379 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1553758 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13629 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 57182 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 21.65%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 15881146 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 21977 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1350483، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 189646.

وسُجلت 174 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 187 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات 1106.