21 وفاة و1472 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، 21 وفاة و(1472) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (530) في محافظة العاصمة عمّان.

– (362) في محافظة إربد، منها (38) في الرمثا.

– (120) في محافظة البلقاء.

– (90) في محافظة الزرقاء.

– (85) في محافظة المفرق.

– (61) في محافظة جرش.

– (53) في محافظة عجلون.

– (38) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (38) في محافظة العقبة.

– (35) في محافظة الكرك.

– (34) في محافظة مأدبا.

– (26) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (301,303) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (16,343) حالة.

– سُجّلت (21) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3940) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (105) حالات، فيما غادرت (85) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (538) بنسبة إشغال (12%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (213) بنسبة إشغال (22%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (99) بنسبة إشغال (11%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2091) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (281,020) حالة.

– تمّ إجراء (26,985) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,287,021) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.45%).