210 لاعبين يشاركون في “طاولة المملكة المفتوحة” اليوم

عمان – الغد – تنطلق اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة المفتوحة لكرة الطاولة.

البطولة التي تستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، مخصصة للفئات العمرية (الرجال والسيدات وتحت 19 و17 و15 و13 و11 عاماً للذكور والإناث).

ومع إغلاق باب المشاركة أمام اللاعبين، حسب المواعيد التي حددها اتحاد اللعبة، تشهد البطولة مشاركة 210 لاعب ولاعبة، حيث يشارك في فىة الرجال 49 لاعبا، وفي فئة 19 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 17 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 15 عاما 15 لاعبا، وفي فئة 13 عاما 24 لاعبا، وفي فئة 11 عاما 22 لاعبا.

وفي فئة السيدات تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 17 عاما تشارك 7 لاعبات، وفي فئة 15 عاما تشارك 11 لاعبة، وفي فئة 13 عاما تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 11 عاما تشارك 5 لاعبات.

ومن أبرز اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات البطولة ولمختلف الفئات العمرية، زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة وسلامة محفوظ وتيماء أبو يمن وسوار أبو يمن ويارا الديميسي وريناد الحسيني وزينة صدقة وبتول خضر ومحمد العقيلي وعدي عزيز وكريم الشلتوني ورائد وائل وعمر العوفي وركان الزعبي ويامن الجعافرة وتقي الدين نجادات.

إلى ذلك، خصص الاتحاد جوائز مالية للاعبين الفائزين في المراكز الأولى ولكافة الفئات العمرية للبطولة، وذلك انسجاما مع خطة الاتحاد الرامية إلى وضع حوافز للاعبين لبذل قصارى جهدهم في البطولات المحلية، والتي تعزز من تطور مستواهم الفني.