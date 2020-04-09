2100 طفل من محافظة إربد خضعوا للمسح الطبي لحديثي الولادة

إربد– قال مدير صحة اربد الدكتور قاسم مياس ان 2100 طفل من حديثي الولادة في محافظة اربد خضعوا لفحوصات برنامج المسح الطبي لحديثي الولادة من يوم ولغاية أربعين يوما.

واكد مياس أن المديرية اتخذت الاحتياطات الصحية كافة خلال عمل البرنامج، والمتمثلة بعمليات التعقيم ومسافة الأمان لذوي الأطفال والتزامهم بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن عمل البرنامج سينتهي مع نهاية دوام اليوم الخميس الساعة الثانية عشرة والنصف.

كما أكد مياس أنه لا يوجد نقص في الأدوية المزمنة، وأن كافة الحالات المرضية التي تتلقى علاجات الأمراض المزمنة تحت السيطرة في المحافظة، ويتم التعامل معها أولا بأول من خلال الكوادر الطبية المنتشرة، وأن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي ملاحظة بهذا الخصوص. وأشار إلى أن آلية إعداد الأدوية وتسليمها لأصحابها، تتم وفق متطلبات السلامة العامة، داعيا المواطنين الذين يتلقون العلاجات المزمنة الشهرية إلى التواصل مع الكوادر التمريضية هاتفيا عن طريق تطبيق (واتساب) وتزويدهم بالرقم الوطني، وصورة عن دفتر الأمراض المزمنة؛ ليصار إلى صرفها وتأمينها لأصحابها وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الكادر التمريضي، وصاحب العلاقة.

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