212 مليونا و606 آلاف إصابة بكورونا حول العالم

الغد- بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم اليوم الثلاثاء أكثر من 212 مليونا و606 آلاف، في حين لم تسجل الصين إصابات محلية بالفيروس التاجي لأول مرة منذ الشهرالماضي، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران وسط تشديد للإجراءات الوقائية.

وبحسب موقع “ورلد ميتر” (worldometers) المتخصص برصد كل الإحصاءات المتعلقة بالوباء، فإن أعداد الإصابات بلغت عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة (7:30 بتوقيت غرينتش) 212 مليونا و606 آلاف و234 إصابة.

وأشارت الإحصائيات إلى وفاة 4 ملايين و444 ألفا و785 شخصا، في حين سُجّل تعافي 190 مليونا و231 ألفا و349 شخصا.

وعلى جانب آخرلا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الفيروس، بواقع 38 مليونا و545 ألفا و144 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات فيها أكثر من 645 ألفا. ومن جهة أخرى تأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا، حيث تسجل 32 مليونا و449 ألفا و306 إصابات، في حين تخطت أعداد الوفيات حاجز 434 ألفا.

وبحسب معطيات شبكة “إن دي تي في” (NDTV) الهندية، فإن الهند سجّلت اليوم أقل حصيلة يومية منذ 160 يوميا، بواقع 25 ألفا و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت أعداد الوفيات 389 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في حين تواجه البرازيل التي تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند منذ أسابيع ارتفاعات حادة في كلا المؤشرين.

وتشير أرقام وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 14 ألفا و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و331 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.