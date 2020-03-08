21,8 مليون دينار إجمالي أرباح قطاع التأمين الأردني في 2019

عمان – الغد – أظهرت النشرة الاحصائية الأولية الثانية الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقاً للبيانات الأولية لشركات التأمين المنشورة على موقع بورصة عمان أن أرباح قطاع التأمين بعد الضريبة والرسوم في الأردن قد بلغت 21,8 مليون دينار لعام 2019 مقارنة مع أرباح عام 2018 والتي كانت 15,7 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 38,9% عن عام 2017، حيث حققت (20) شركة تأمين أرباحاً بلغت 25,3 مليون دينار فيما تكبدت (4) شركات تأمين خسائر بمبلغ (3.5) مليون دينار.

ويذكر أن أرباح (24) شركة تأمين قبل الضريبة والرسوم عام 2019 قد وصلت إلى مبلغ 28 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 19,6 مليون دينار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 43,1%، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الثانية التي أعدتها دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد استناداً للبيانات الأولية لشركات التأمين المنشورة على موقع بورصة عمان.

ومن جانب الأقساط، فقد ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 1,3% حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ 614,5 مليون دينار نهاية عام 2019 مقارنة مع مبلغ 606,6 مليون دينار كما في 31/12/2018.

وفي جانب التعويضات، فقد ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في 31/12/2019 الى مبلغ 473,8 مليون دينار, وبنسبة 1,6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 التي سجلت تعويضات 446,3 مليون دينار.

كما ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع لـ(24) شركة تأمين الى مبلغ 271,3 مليون دينار عام 2019 مقارنة مع مبلغ 266,5 مليون دينار عام 2018 لـ (24) شركة تأمين بنسبة ارتفاع قدرها 1,8% وبمقدار 4,868,691 دينار, حيث قامت شركة تأمين برفع رأسمالها بمقدار 4,9 مليون دينار.

وحققت شركات التأمين الأردنية صافي إيرادات تشغيلية عام 2019 وصل الى مبلغ 78,3 مليون دينار مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 73,4 مليون دينار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 6,6%.