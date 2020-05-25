22 ألف حالة إسعاف و82 حالة إنقاذ و442 حريقاً خلال الحظر الشامل

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مراكز وأقسام الدفاع المدني وفي مختلف محافظات المملكة تعاملت خلال ال 72ساعة الماضية ومنذ بدء سريان الحظر الشامل مع 22146 حالة اسعاف، حيث جرى التعامل معها وإيصالها للمستشفيات المختلفة ومن ثم إعادة المرضى مرة أخرى لمنازلهم .

كما وتعاملت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني مع 82 حالة إنقاذ جرى التعامل معها وفق الأصول السليمة ولم تسجل خلالها أية وفيات أو إصابات خطرة تذكر.

كما وقامت فرق المواد الخطرة بتعقيم 571 مركبة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية ومواقع الحجر الصحي .

وفيما يتعلق بالحرائق فقد تم التعامل وإطفاء 442 حريقا كانت معظمها تتعلق بحرائق الإعشاب والمناطق الحرجية ، والمزروعة ، وجرى التعامل معها بسرعة وحرفية وتم السيطرة عليها جميعا ومنع امتدادها والحد من الخسائر قدر المستطاع .

وبين الناطق الإعلامي أن هذه الأرقام المسجلة في عدد الخدمات المقدمة هي أرقام غير مسبوقة، ساهم التنسيق الكبير والتكامل بين كافة وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام في تقديمها من خلال إسناد مديرية الدفاع المدني، وتسخير كافة أنواع الدعم اللوجيستي والعملياتي لها لتتمكن من إنجازها بكفاءة واقتدار خلال الثلاثة أيام الماضية التي طبق فيها الحظر الشامل.