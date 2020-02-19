22 ألف رخصة بناء في 2019 مقابل 32 ألفاً بـ 2018

عمان- الغد- انخفض اجمالي مساحة الابنية المرخصة في المملكة العام الماضي بنسبة 1ر35 بالمئة، وبلغت نحو 7080 ألف متر مربع، مقارنة مع 10917 ألف متر مربع لعام 2018.

واشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاربعاء عن تراخيص الابنية بالمملكة، إلى انخفاض اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة في المملكة بنسبة 32 بالمئة، وبلغت 080ر22 رخصة العام الماضي، مقارنة مع 484ر32 رخصة لعام 2018.

وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الابنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 2ر33 بالمئة، حيث بلغت نحو 5495 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 8220 ألف متر مربع عام 2018، فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1585 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 2697 ألف متر مربع عام 2018، بانخفاضٍ نسبته 2ر41 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 6ر77 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، والأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نسبة 4ر22 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

واظهر التقرير، أن حصة إقليم الوسط بلغت نسبة 2ر68 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، وإقليم الشمال 1ر24 بالمئة، وإقليم الجنوب 7ر7 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية خلال شهر كانون الاول لعام 2019 بلغ 2258 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 656 ألف متر مربع.