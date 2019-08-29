22 متورطا في قضايا مخدرات بقبضة الأمن

عمان- الغد- القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 22 مروجا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة واربعة اسلحة نارية.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الخميس؛ ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال 48 ساعة الماضية مع 17 قضية لترويج المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة والقوا القبض خلالها على 22 مروجا للمواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من تلك المواد واربعة اسلحة نارية.

ومن ابرز تلك القضايا بحسب البيان، ضبط مروج من جنسية عربية في محافظة المفرق وبحوزته 3 آلاف حبة مخدرة، واخرى ضبطت في احد المعابر الحدودية القي القبض خلالها على شخص بحوزته 3 كفوف من الحشيش اخفاها داخل اكياس ارز، وفي محافظة البلقاء- صافوط دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة وبتفتيش المنزل ضبط داخله ثلاثة اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة المعدة للبيع والقي القبض على صاحب المنزل،كما القي القبض في محافظة البلقاء على مروج داخل مركبته وضبط بحوزته سلاح ناري.

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ست قضايا في مناطق شرق وشمال ووسط وجنوب العاصمة والقي القبض خلالها على ثمانية اشخاص بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة المعدة للبيع، فيما القي القبض في محافظة الطفيلة / الحسا على شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وفي محافظة اربد تم التعامل مع خمس قضايا لترويج المواد المخدرة والقي القبض خلالها على خمسة اشخاص وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، وفي البادية الوسطى القي القبض على ثلاثة اشخاص داخل مركبة وبحوزتهم نصف كف من مادة الحشيش المخدرة.