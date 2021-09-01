22 مرشحا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة “انتاج” في 15 أيلول

عمان- الغد- يتنافس 22 مرشحا على عضوية مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’، وذلك في الانتخابات التي ستعقدها وجاهيا يوم 15 أيلول القادم.

وأغلقت ‘انتاج’ يوم الخميس الماضي باب الترشح بعد أسبوع كامل من استلام الطلبات.

ويدخل المنافسة في الانتخابات: يوسف العالم عن شركة الصدى للتكنولوجيا، وأحمد أبو قاعود عن شركة الجودة لحلول الأعمال، وزيد إبراهيم عن شركة أمنية للهواتف المتنقلة، وخلدون محمود عن شركة بيجو (أيمو)، وضحى عبدالخالق عن شركة اسكدنيا لتقنيات المعلومات، ومنصور منصور عن شركة جافنا، عصام بايزيدي عن شركة الخطوة الثانية لتطوير البرمجيات، و ناصر صالح عن شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني.

وينافس أيضا: رامي القواسمي عن شركة المربع الذهبي لإدارة المواقع الإلكترونية – موضوع، وعماد العيون عن الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال – دينارك، ومها البهو عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وماجد سفري عن شركة الفارس الوطنية للاستثمار و التصدير – أوبتيمايزا، وربى درويش عن شركة باء ميم باء للتكنولوجيا – بي ام بي.

وترشح في الانتخابات: عدي السلامين عن شركة السوق المفتوح، وحازم البواب عن الشركة المتحدة للبرمجيات التطبيقية العالمية – يو بي ايه، وبشار حوامدة عن الشركة المثلى لخدمات البرمجيات – ميناآيتك، وزينة المجالي عن الشركة الدولية لأعمال خدمات التواصل – كريستل، ومعتز النابلسي عن شركة عشتار لحلول البرمجيات – أيستارتا، وعيد امجد صويص عن شركة هوب لتطوير و إدارة الشبكات الإلكترونية – أولاهب، و طارق البيطار عن شركة زين الأردن، ورسلان ديرانية عن شركة الاتصالات الأردنية – أورانج، و علاء المصري عن شركة سيسكو سيستمز الأردن.

وتقوم جمعية ‘انتاج’ بدور تحشيد الراي وإيصال صوت القطاع ومطالبه لصانع القرار، ودعم الشركات للوصول إلى الأسواق، وردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مساعدة الشركات الناشئة الواعدة لتوسيع أعمالها ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الشاملة وتمكين الإبداع والابتكار والمساهمة في رقمنة الاقتصاد الأردني

ويشار الى أن انتخابات الجمعية تتم بموجب النظام الداخلي كُل عامين، في حين أن اختيار الأعضاء يتم عبر الاقتراع السريّ، حيث يجوز للناخب التصويت لـ 11 شركة بالحد الأعلى على ورقة الاقتراع الواحدة.