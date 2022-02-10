22 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا بالتوجيهي

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم الخميس ، بتكريم 22 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة التكميلي بنجاح.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لما بذله النزلاء من عمل وعزيمة، ولما أظهروه من إرادة في التغيير، لتكون فترات العقوبة لهم منطلقاً نحو مستقبل جديد.

ويشار الى ان ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل وضمن سياستها الإصلاحية تقوم بتهيئة الظروف الملائمة للنزلاء وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الراغبين منهم في إكمال دراستهم، والحصول على بعثات دراسية جامعية تعزز العملية الإصلاحية بأفضل السبل الممكنة وأن هذا العدد من الناجحين بين النزلاء المتقدمين يعد مؤشراً على أهمية الخطط الإصلاحية التي اتبعت لتأهيل النزلاء ومساندتهم للانخراط كعناصر فاعلة في المجتمع، بعد انقضاء فترات عقوبتهم.