22.6 مليون دينار أرباح مجموعة كابيتال بنك في 9 أشهر

عمان-الغد- أصدر كابيتال بنك النتائج المالية للمجموعة للتسعة أشهر الأولى من العام 2019 لتظهر ارتفاعا في صافي الدخل بعد الضريبة بنسبة 41 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 22.6 مليون دينار. كما اظهرت النتائج نموا في قاعدة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 12.7 % بالمقارنة مع بداية العام لتتجاوز حاجز المليار دينار، في حين نمت قاعدة ودائع العملاء بنسبة 8.7 % لتصل الى 1.356 مليار دينار بالمقارنة مع 1.248 مليار دينار في بداية العام.

وفي تعليق على النتائج قال رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم “أن الأهم من مقدار الزيادة في الأرباح هو نوعية هذه الزيادة ومصادرها”، مضيفا أن الزيادة جاءت مدفوعة بتحسن نتائج الانشطة التشغيلية الرئيسية، مستدلا على ذلك بارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي ايرادات العمولات بنسبة 5.6 % و 14.4 % على التوالي، فيما ارتفع إجمالي الدخل من 58.3 مليون دينار ليصل الى 66 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 13 %. وأوضح السالم بأن النتائج الايجابية تحققت بالرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة وبما يؤكد نجاعة الاستراتيجية التي ينتهجها البنك لتحقيق النمو والإيرادات المستدامة. وأضاف السالم بان التحسن لم يقتصر على الأرباح فقط، بل طال مؤشرات اخرى مثل جودة الائتمان. حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات الائتمانية من 8.6 % نهاية العام الماضي الى 4.85 % في نهاية شهر أيلول، لافتا إلى أن الديون غير العاملة مغطاة برصيد جيد من المخصصات والضمانات. وفي حديثه حول مؤشرات المتانة المالية، اشار السالم الى ان البنك يتمتع بسيولة قوية وقاعدة راسمال متينة يدعمانه في خططه التوسعية ويوفران درجة عالية من الامان لمودعيه.

وأكد السالم على أن المصرف الأهلي العراقي والذي يمتلك كابيتال بنك حوالي 62 % من رأسماله، قد حقق نتائج مالية إيجابية تمثلت في نمو في مختلف مؤشراته المالية، حيث ارتفع اجمالي الدخل من 9.1 مليون دينار الى 17.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 91 %. وبلغ صافي أرباحه حتى نهاية الربع الثالث ما يعادل 7 ملايين دينار أردني. وأشار السالم إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتبوأ مركزا متقدما بين المصارف الأهلية العراقية من حيث النتائج المالية والخدمات المصرفية المقدمة والتي تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق.

وقد أكد السالم على أن عملية التحول الرقمي التي تهدف الى أتمته ورقمنة جميع عمليات البنك تسير على قدم وساق، وان البنك ماض بثقة بخططه الرامية إلى توفير افضل الخدمات المصرفية لعملائه من كافة القطاعات والحفاظ على نمو مستمر ومتوازن يعزز ثقة العملاء والمساهمين ويدعم المركز الائتماني للمجموعة. وختم السالم حديثه بتوجيه الشكر لعملاء كابيتال بنك ومساهميه على ثقتهم الكبيرة بالبنك، معرباً عن تقديره للبنك المركــزي الأردني علــى مــا يقدمــه مــن دعــم مســتمر للجهــاز المصــرفي.