22.9 مليون دينار أرباح “INVESTBANK” قبل الضريبة

عمان –الغد- سجل INVESTBANK (البنك الاستثماري) ارتفاعا في أرباحه قبل الضريبة عن العام 2019 والتي 22.9 مليون دينار، بزيادة 8.1% عن العام 2018، ولتصبح بعد الضريبة 16.1 مليون دينار.

ووفق البيانات المالية الصادرة عن INVESTBANK، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6.7% من 50.1 مليون دينار في العام 2018 إلى 53.5 مليون دينار في العام 2019.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاعا في موجودات البنك بنسبة 2.3 % لتصل إلى 1.179 مليار دينار في نهاية العام 2019، كما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 765 مليون دينار في نهاية العام 2019.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 16 % كما في نهاية العام 2019.

وأعرب رئيس مجلس إدارة INVESTBANK بشر جردانة عن اعتزازه بتحقيق نتائج مالية مميزة خلال العام الماضي، مشدداً على أن هذه النتائج تعكس المتانة المالية التي يتمتع بها البنك وسلامة محفظته الائتمانية، إلى جانب كفاءة مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية في توظيف أموال المودعين وتحقيق عوائد مالية مقبولة.

ولفت جردانة، إلى أن INVESTBANK سيواصل خلال العام الحالي تنفيذ خططه الاستراتيجية والبناء على النتائج المتراكمة التي حققها خلال السنوات الماضية، وجعلته رائداً في توفير الحلول المصرفية المبتكرة من خلال مواكبته للتطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وما يرافقها من بنية تحتية إلكترونية تضاهي المصارف العالمية، لتوفر مستويات آمنة من التعاملات الإلكترونية تجعل العميل شريكا في المنتجات المصرفية المبتكرة من البنك.