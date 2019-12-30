220 ألف دينار مبيعات مهرجان الزيتون السادس في إربد

أحمد التميمي

إربد- بلغ حجم مبيعات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية السادس في محافظة إربد 220 ألف دينار، منها 50 ألف دينار زيت زيتون و170 ألف دينار منتجات ريفية ومأكولات شعبية.

وشارك في المهرجان الذي اختتمت فعالياته أمس السبت 150 شخصا من مختلف القطاعات بمنتجات ريفية وزيت زيتون ومنتجات الزيتون المختلفة والأشغال اليدوية.

وتركزت المبيعات خلال فترة المهرجان على المنتجات الريفية نظرا لتمتعها بسمعه طيبة لدى المواطنين واعتمادها على مواد طبيعية خالية من المواد الحافظة.

وقال مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات إن هذا المهرجان يعتبر نافذة تسويقية للأسر الريفية التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية حيث تعتمد العديد من الأسر في محافظة اربد على هذا القطاع في توفير مصدر دخل.

وأشار الطاهات إلى أن وزارة الزراعة تنتهج سياسة دعم المنتج وفتح منافذ تسويقية من خلال تنظيم المهرجانات والبازارات في سبيل إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الريفية وتشجيع المجتمع المحلي على الإقبال على المنتج المحلي.

بدوره، أكد رئيس شعبة التنمية الريفية وتمكين المرأة عمر العودات أن نسبة مشاركة السيدات في المهرجان بلغت 85% وهذا مؤشر على أن المرأة الأردنية أمراة منتجه قادرة على تحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرة والقدرة على توفير مصادر دخل مختلفة.

وبيّن العودات أن مديرية زراعة إربد تسعى بكافة طاقاتها لدعم قطاع منتجات المرأة الريفية من خلال عمليات التدريب وتأهيل العاملين في القطاع ورسم سياسة تسويقية واضحة لهذه المنتجات من خلال توثيق وتشبيك الشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

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