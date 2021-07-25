220 ألف مواطن يؤمون حدائق الملك عبدالله في إربد خلال العيد

احمد التميمي

اربد – أم حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مدينة اربد خلال عطلة عيد الاضحى اكثر من 220 الف مواطن من مختلف الاعمار، وفق مدير الحدائق المهندس يحيى العمري.

وقال العمري ان الحدائق عملت بكامل طاقتها الاستيعابية بموظفيها والعمال لمتابعة الاشراف على زوار الحديقة وتقديم الخدمات لهم وتنظيفها بشكل دوري بعد انتهاء الدوام.

واشار الى ان دوام الحدائق كان يستمر من الساعة الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة مساء ولم تشهد الحدائق اي مشاكل بالرغم من الاقبال غير المسبوق عليها.

واكد ان الحدائق تعتبر المتنفس الوحيد لاهالي محافظة اربد والمحافظات المجاورة لما تحتويه من مناظر خلابه والعاب اطفال وساحات لممارسة الرياضية للشباب وجلسات هادئه.

واكد ان ادارة الحدائق حاولت قدر المستطاع الحفاظ على اجراءات الصحة والسلامة العامة بالزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي تحسبا لانتشار فيروس كورونا وتوزيع الكمامات مجانا للزائرين، اضافة الى تعقيم الحدائق على مدار الساعة.





