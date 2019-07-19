220 تسوية بـ 2.25 مليون دينار لمتعثري قروض صندوق التنمية

عمان- الغد- قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة، إنّ 220 تسوية مالية قيمتها 2.25 مليون دينار جرت مع متعثري سدادالصندوق.

وأضاف البطاينة في تصريح صادر عن وزارة العمل، اليوم الجمعة، أنّ الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وأمواله باعتبارها أموالًا عامة يجب المحافظة عليها.

وأوضح أنّ “بعض المقترضين قدموا شكاوى من عدم مقدرتهم على الوفاء بالأقساط المستحقه نظراً لانخفاض أعمالهم الشهرية وارتفاع الكلف المعيشية، مما أدى إلى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ، بالإضافة إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مشيراً إلى أنّ “تم اتخاذ عدة قرارات توافقية، لحل مشكلة المتعثرين في السداد”.

وشدد البطاينة أن مجلس إدارة الصندوق اتخذ قراراً بعدم منح أي قرض لأي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه.

كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.

ووفقاً لبيان العمل فإنه تتم معالجة القروض المتعثرة لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي من خلال:

اجراء التسويات مع الابقاء على اتفاقية القرض الاصليه واية ملاحق اخرى وجميع الوثائق والضمانات الناشئه عنها مع ( جواز اجراء تسويه للقروض التي سبق تسويتها أو جدولتها أو اعادة هيكلتها)، بالإضافة الى اجراء حوالة دين لها أو تجزئة القرض بملاحق اتفاقيات فردية، وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموالا عامة ويخفف من الاعباء المالية الملقاة على عاتق المقترضين.

احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته حسب الالية المعتمدة لذلك، وتحديد فترة سداد الأقساط بـ 168 شهراً كحد أعلى، وتوزيع قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته على عدد سنوات السداد بموجب أقساط شهرية.

منح مهلة سداد تبدأ بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسويه للقرض.

إذا كان القرض مسجل به قضية تنفيذية، فانه وبعد التسويه يتم وقف إجراءات القضية التنفيذية. وآخر موعد لتوقيع اتفاق التسويه مع المقترضين و/ او كفلائهم سيكون بتاريخ 31/12/2019 .

تم كف الطلب عن مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، إضافة الى العمل على تأجيل طلبات التنفيذ القضائي الحبس للمقترضات.

وحول القروض الفردية المتعثرة في الصندوق تم معالجتها من خلال:

اجراء التسويات مع المقترضين المتعثرين وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموال عامه و بما يخفف من الاعباء المالية الملقاة على عاتق المقترضين، وتقسيم القروض المتعثرة إلى ثلاث فئات، وهي القروض الصادر بحق المقترضين والكفلاء قرارات حجز تحفظي حسب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ لغاية تاريخ 20/6/ 2019، والقروض المحولة الى المحامين ولم يتم تسجيل قضايا فيها لدى دوائر التنفيذ، الى جانب القروض المسجل بحق المقترضين والكفلاء قضايا لدى دوائر التنفيذ ،و المحاكم المختلفة من قبل محامي الصندوق، حيث تتم التسوية من خلال:

احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته وحسب الالية المعتمدة لذلك .

تحديد فترة سداد الأقساط بـ(96) شهر كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها اقل من (10000) عشرة الاف دينار.

(120) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها من (10001-20000) دينار. و (144) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها تزيد عن (20000) دينار.

في حال تم توقيع اتفاق التسويه للقرض الفردي مع المقترض/ الكفلاء بموجب أقساط شهرية، تقرر ان يبدأ سدادها بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق تسوية القرض.

كما انه يجوز تطبيق الية معالجة القروض المتعثرة المشار اليها اعلاه لكافة القروض التي سبق وتم اعادة جدولتها او تسويتها او اعادة هيكلتها قبل تاريخ 28/5/2019.