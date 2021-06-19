220 سائحاً روسياً يصلون العقبة

عمان – تصل إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة فجر غد الأحد، طائرة روسية تقل 220 سائحا، تعد الأولى ضمن رحلات مبرمجة للمملكة بعدل رحلة اسبوعياً وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، اليوم السبت، قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز: إن وصول الطائرة السياحية فجر غد إلى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية والاثرية في المملكة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.

وأشار الى أن حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، سيما وأن المملكة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في اعداد الإصابات المسجلة بكورونا.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن افواج السياح الروس القادمين للمملكة جاؤا من خلال شركة “ترافكو الاردن” للسياحة الوافدة.

وبين أن السياح سيستمرون بالوصول إلى العقبة تباعا في ظل الظروف الراهنة ورفع سلطات الطيران الروسية الأردن من قائمة الدول المعرضة لفيروس كورونا، ما شجع مواطنيها على التوجه للسياحة في ربوع المملكة، لافتا الى أن بدء وفود السياح الأجانب يحمل نتائج ايجابية مستقبلية للحركة السياحية بالمملكة.

وأكد عربيات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة الى العقبة، تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة، مشيرا الى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال عربيات، “نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية والتي تحمل سياحا قادمين إلى المملكة خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، قال مدير عام شركة ترافكو، الشركة المستقبلة للسياح، باولو نوشيرينيو، “إن قدوم السياح يأتي نتيجة جهود مشتركة قامت بها الشركة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية”، لافتا الى أن الشركة تعمل بجد في الأسواق الروسية ما أوجد قبلة مناسبة في الأردن كوجهة سياحية.

واضاف، “ان عملنا يأتي ضمن جهد حقيقي قمنا بالسعي له مع سلطات الطيران الروسية لوضع الاردن على خارطة السياحة الروسية حاليا، ورفع الاردن عن قائمة المناطق المعرضة للإصابة بفيروس كورونا لتستقبل المملكة فجر غد السياح الروس القادمين اليها والاستمتاع بمواقعها السياحية المميزة”.

ودعا نوشيرينيو المنشآت الفندقية الى استغلال السياحة الروسية وما تشكله من مصدر دخل، من خلال تقديم اسعار تشجيعية وتنافسية تتميز بها على تلك التي تقدمها المنشآت الفندقية في عدد من الدول المجاورة، بحيث تكون عنصر جذب مستقبليا للسياح.

واكد أن شركة “ترافكو” عملت بكامل طاقتها لتقديم الخدمة السياحية المتميزة لهذه للمجموعات القادمة وتقديم صورة ايجابية عن المملكة.

–(بترا)