2,20 مليار دولار إيرادات “الحكمة” في 2019

عمان -الغد– أعلنت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، (مجموعة الحكمة)؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، عن نتائجها المالية المدققة الأولية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (أكتوبر) 2019.

وبلغت إيرادات المجموعة في العام 2019 ما قيمته 2,2 مليار دولار، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 7 %، كما حققت نمواً بنسبة 6 % في الإيرادات الرئيسية على مستوى المجموعة والتي وصلت إلى 2,203 مليون دولار أميركي (مقارنة بـ2,076 مليون دولار أميركي في العام 2018)، ما يعكس النمو الجيد في قطاعات أعمال الحكمة الثلاثة.

خلال العام 2019، أضافت “الحكمة” لمحفظة منتجاتها العالمية 108 منتجات دوائية جديدة وأطلقتها في جميع أسواقها، مع توقيع 18 اتفاقية ترخيص في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانب ذلك، أنهت “الحكمة” دراستها السريرية المتكررة النهائية لإصدارها الجنيس من عقار “Advair Diskus®”، كما دخلت في اتفاقية توريد طويلة الأجل مع “Civica Rx” لتزويد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية بالأدوية الأساسية التي تواجه نقصاً فيها.

وقد ارتفعت الإيرادات الأساسية لقطاع أدوية المحاقين بنسبة 7 % لتبلغ 890 مليون دولار أميركي (مقارنة بـ832 مليون دولار أميركي في العام 2018)، مدفوعةً بالطلب القوي على محفظة منتجاتها الواسعة والمنتجات التي تم إطلاقها حديثاً، مع نمو بنسبة 8 % على أساس العملة الثابتة. وخلال العام، أطلق قطاع أدوية المحاقين 14 منتجاً في الولايات المتحدة الأميركية، و40 منتجاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 منتجاً في أوروبا، كما قدمت “الحكمة” 183 ملفاً للجهات التنظيمية في جميع الأسواق، ووقعت ست اتفاقيات ترخيص لإضافة المزيد من المنتجات المعقدة لمحفظتها.

أما بالنسبة لقطاع الأدوية الجنيسة، فقد بلغت إيراداته 719 مليون دولار أميركي في العام 2019، بنمو نسبته 4 % (مقارنة بـ692 مليون دولار أميركي في العام 2018). وبالرغم من التحديات التي ما يزال سوق البيع بالتجزئة للأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة يشهدها، تمكنت “الحكمة” من تعويض تراجع الأسعار من خلال تعزيز الطلب القوي على محفظة منتجاتها الواسعة، بما يشمل بخاخات الأنف الرائدة، وإطلاق منتجات جديدة. وخلال العام، أطلق قطاع الأدوية الجنيسة أربعة منتجات جديدة، في حين تم تقديم ثلاثة ملفات للجهات التنظيمية، مع إضافة 12 منتجاً من خلال عقد ست اتفاقيات لتطوير الأعمال.

وبحسب التقارير المالية، حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة إيردات بلغت 583 مليون دولار أميركي (مقارنة بـ542 مليون دولار أميركي في العام 2018) مسجلاً نمواً نسبته 8 % -بفضل الطلب القوي في معظم أسواق “الحكمة” المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما على أساس العملة الثابتة، فقد بلغت إيرادات القطاع 572 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 6 %. وقد سجلت أكبر أسواق “الحكمة”، وهما المملكة العربية السعودية ومصر، أداءً مميزاً، بما يعكس مكانتها القوية في الأسواق والطلب الجيد على منتجاتها المُسوَّقة والتي تم إطلاقها حديثاً. كذلك، سجلت “الحكمة” أداءً جيداً في معظم أسواقها الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معوضةً التراجع في المبيعات في السوق الجزائرية والناتج عن التحديات السياسية والاقتصادية هناك. وخلال العام، أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 35 منتجاً مع تقديم 171 ملفاً للجهات التنظيمية، كما طورت “الحكمة” من محفظة منتجاتها عبر اتفاقيات الترخيص، والتي تضم اتفاقياتها مع كل من “Gedeon Richter” للتسويق لعلاج “cariprazine” للاضطرابات الذهنية، و”Faes Farma” للتسويق لعلاج “Bilaxten®”، ومع “Chiesi” لتسويق مجموعة من المنتجات العلاجية المتخصصة بمجالات علاج أمراض الجهاز التنفسي وأمراض حديثي الولادة في السوق المصرية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ”الحكمة”: “كان 2019 عاماً جيداً آخر بالنسبة لـ”الحكمة”، وذلك بفضل الطلب القوي على محفظة منتجاتنا الواسعة، وتقديمنا أداء تجاريا مميزا، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة كاملة. ورغم التحديات التي شهدها القطاع على مدار العام، إلا أننا تمكنا من تقديم أداء مالي جيد وحققنا تقدماً ملحوظاً في أهدافنا الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز عملياتنا التشغيلية، وبناء محفظتنا واستكمال المنتجات قيد التنفيذ، والدخول في شراكات جديدة، وتطوير فريق عملنا لجذب مواهب جديدة للمجموعة. وقد انعكست هذه الخطوات على نتائجنا المالية لسنة 2019، مع تسجيل قطاعات أعمالنا الثلاثة نموا عضويا جيدا في الإيرادات والأرباح التشغيلية”.

وأضاف: “أفتخر بما حققته فرق عملنا على مستوى المجموعة، الأمر الذي مكننا من تقديم أدوية عالية الجودة، وجعلها في متناول من هم بحاجة إليها كل يوم. سنواصل تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، الأمر الذي سيحقق نمواً في العام 2020 وما بعده، وسيخلق قيمة مستدامة لجميع الجهات ذات الصلة بأعمالنا”.