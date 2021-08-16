220 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين بقطر في 6 أشهر

الدوحة – قال مصرفيون ومسؤولو شركات صرافة وتحويل أموال في قطر، إن حجم تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي يقدر بأكثر من 220 مليون دولار.

وأوضح سالم البنعلي الذي يدير واحدة من كبريات شركات الصرافة القطرية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، أن تحويلات الأردنيين العاملين في قطر، حققت نموا بنسبة 100 بالمائة مقارنة بـ 110 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويفوق تعداد الجالية الأردنية في قطر 65 ألفا، يعمل معظم أفرادها في قطاعي الصحة والتعليم، كما أن شريحة كبيرة من أفراد الجالية تعمل في العديد من الجهات الحكومية ومختلف أنشطة القطاع الخاص مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات تقنية المعلومات.

من جانبه، قال أحمد العمادي وهو صاحب شركة صرافة قطرية، إن الجالية الأردنية تعد واحدة من أنشط الجاليات العربية والأجنبية في مجالات التحويلات المالية إلى الخارج، مضيفا أن شريحة كبيرة من أفرادها تحرص على تحويل الأموال إلى الأردن بشكل دوري وبمعدل كل شهر.

وتعد حوالات العاملين الأردنيين في الخارج إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أخيرا، فقد بلغ إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج نحو 599 مليون دينار (844.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت هذه الحوالات قد تراجعت العام الماضي بنسبة 9.1 بالمائة إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) مقارنة مع العام 2019.

وتأثرت الحوالات بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة “كورونا”.

وذكرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي حوالات الوافدين ارتفعت إلى 11.97 مليار ريال (3.32 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 10.61 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، كانت حوالات الوافدين في قطر، قد انخفضت بنسبة 10.2 بالمائة خلال 2020، حيث تراجعت بسبب تداعيات “كورونا” إلى 10.8 مليار دولار، من 11.9 مليار دولار في 2019. – (بترا)