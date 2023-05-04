2200 شكوى على خدمات الاتصالات والبريد

تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي 2200 شكوى من قبل مستفيدين من الخدمات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنه جرى إغلاق نحو 2002 شكوى بنسبة معالجة بلغت 91 بالمئة، وبمعدل انخفاض في مجموع الشكاوى بلغ 23 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة الى أن العمل جار على معالجة شكاوى يتطلب حلها زيارة الفرق الفنية في الهيئة للمواقع الميدانية، وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لشكاوى التغطية، واستكمال إجراءات التنسيق مع الشركات المعنية بهذا الخصوص.

وأضافت، إن مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت بلغ 1737 شكوى، شكاوى خدمة الهاتف المتنقل 431 ، خدمة الهاتف الثابت نحو 19 شكوى، وشكاوى خدمات البريد 13.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وحرصها على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.

وتستقبل الهيئة الشكاوى من خلال الرقم المجاني (117000) وصفحة الهيئة على الفيسبوك والتويتر، وموقعها الإلكتروني المرتبط مباشرة مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى، أو الحضور شخصياً، أو عبر البريد الإلكتروني (COMPLAINTS&[email protected])