224 شهيدًا و10 آلاف إصابة برصاص الاحتلال في 2022

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خلال عام 2022.

وأظهر التقرير السنوي للعام أن عدد الشهداء خلال العام 2022 في مُختلف محافظات الوطن بلغ 224 شهيداً، بينهم 53 شهيداً في قطاع غزة و171 شهيداً في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن 53 طفلاً شهيداً كانوا من بين مجموع الشهداء بنفس العام.

وأصيب أكثر من 10.500 مواطن فلسطيني خلال العام الماضي، تم نقل 2.027 إصابة منهم إلى المستشفيات الفلسطينية (1.644 في محافظات الضفة و383 في محافظات قطاع غزة).

يذكر أن 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي مما يدلل على نيته الاحتلال بإحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل.

ولم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، إذ سجلت الوزارة 171 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.