225 ألف وفاة بكورونا في العالم

باريس-أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة حوالى 225 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من مساء الأربعاء.

وتوفّي 224 ألفاً وأربعمئة وشخصان من أصل أكثر من ثلاثة ملايين و141 ألفاً و250 مصاباً تمّ إحصاؤهم رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 قبل حوالى أربعة أشهر. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين هؤلاء المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 889 ألفاً و200 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، أي مساء الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ، تمّ تسجيل 6.327 وفاة جديدة و6.327 إصابة إضافية بالفيروس حول العالم.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها 59 ألفاً و446 وفاة من أصل أكثر من مليون و28 ألفاً و217 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 116.776 شخصاً على الأقل.

ومجدّداً، سجّلت حصيلة الوفيات اليومية الأعلى في الولايات المتّحدة مع 1913 وفاة تليها بريطانيا مع 795 وفاة ثم البرازيل مع 474 وفاة.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27.682 وفاة من أصل 201.591 إصابة، ثمّ بريطانيا مع 26.097 وفاة من أصل 165.221 إصابة وإسبانيا مع 24.275 وفاة من أصل 212.917 إصابة وفرنسا مع 24.087 وفاة من أصل 168.935 إصابة.

أما من حيث الدول التي سجّلت أعلى نسبة وفيات بالمقارنة مع عدد السكان فتتصدّر القائمة بلجيكا حيث فتك الوباء بـ65 شخصاً من كل 100 ألف نسمة، تليها إسبانيا (52) ثم إيطاليا (46) وبريطانيا (38) ففرنسا (37).

أما في الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ) حيث أُعلن رسمياً عن ظهور الفيروس للمرة الأولى في العالم في أواخر كانون الأول/ديسمبر فسجّلت ما مجموعه 82 ألفاً و858 إصابة (22 إصابة جديدة خلال 24 ساعة) بينها 4.633 وفاة (صفر وفيات جديدة)، فيما شفي 77.578 شخصاً.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة خرجت تشاد من نادي الدول الخالية من الوفيات الناجمة عن الوباء إذ أعلنت هذه الدولة الأفريقية عن تسجيل أولى الوفيات بالفيروس الفتّاك.

أما من حيث توزّع الحصيلة بحسب القارّات حتى الساعة 19,00 ت غ من مساء الأربعاء فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 135.348 وفاة من أصل مليون و443 ألفاً و927 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 62.500 وفاة من أصل مليون و79 ألفاً و448 إصابة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 9.848 وفاة من أصل 190.208 إصابات، وفي آسيا 8.417 وفاة من أصل 215.916 إصابة، وفي الشرق الأوسط 6.606 وفيات من أصل 167.748 إصابة، وفي أفريقيا 1.567 وفاة من أصل 35.911 إصابة، وفي أوقيانيا 116 وفاة من أصل 8.057 إصابة.

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.(أ ف ب)